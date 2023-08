29.08.2023 11:02 Brand in Döner-Imbiss! Feuerwehr evakuiert Anwohner

Am Dienstagmorgen hat es in einem Döner-Imbiss in Schenefeld gebrannt. Die Feuerwehr evakuierte die Anwohner vorsorglich. Verletzt wurde niemand.

Von Bastian Küsel

Schenefeld - Einsatz für die Feuerwehr: Am Dienstagmorgen hat es in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Schenefeld (Schleswig-Holstein) gebrannt. Laut der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte um 5.33 Uhr über den Brand am Schenefelder Platz informiert. Auf der Anfahrt bemerkten die Kräfte bereits eine deutliche Rauchentwicklung in der Altonaer Chaussee. Als sie schließlich vor Ort eintrafen, drang aus einem Döner-Imbiss im Erdgeschoss dichter Rauch, woraufhin die Feuerwehr umgehend mit der Brandbekämpfung begann und Anwohner vorsorglich evakuierte. Gegen 7.25 Uhr waren die letzten Glutnester schließlich gelöscht und die Beamten konnten wieder abrücken. Für die Bewohner des Hauses - in dem Gebäude befinden sich neben einigen Geschäften sowie Arztpraxen auch Wohnungen - bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand und evakuierte die Anwohner vorsorglich. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg