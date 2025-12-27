Brandkatastrophe im Erzgebirge verhindert: Weihnachtskranz fängt in Vereinsheim Feuer

Zwönitz - Das Erzgebirge ist wohl haarscharf an einer weiteren Brandkatastrophe vorbeigeschrammt! In der Nacht auf Samstag brannte auf mysteriöse Weise ein Weihnachtskranz im Vereinsheim des FSV Zwönitz 1914 e.V. Eine aufmerksame Frau alarmierte die Feuerwehr . Die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.

Das hätte übel ausgehen können: Im Gebäude eines Fußballvereins in Zwönitz brannte mitten in der Nacht ein Weihnachtskranz. © André März

Mitten in der Nacht, gegen 2.10 Uhr, beobachtete die Frau, wie ein Weihnachtskranz auf einer Theke des Vereinsheims am Turnhallenweg in Flammen stand. Umgehend rückte die Feuerwehr an.

"Bei der Lageerkundung vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Kleinbrand in den Vereinsräumlichkeiten eines angrenzenden Nebengebäudes handelte. Ein auf einem Tresen abgestellter Adventskranz hatte Feuer gefangen", teilt die Freiwillige Feuerwehr Zwönitz mit.

Schnell konnte ein Schlüssel aufgetrieben werden, die Einsatzkräfte konnten unter Atemschutz das Gebäude betreten und den Brand löschen.

"Anschließend wurde der betroffene Tresen unter Verwendung der Wärmebildkamera kontrolliert und dabei festgestellte thermische Auffälligkeiten mit einem Kleinlöschgerät heruntergekühlt", heißt es.

Schlussendlich wurde das Gebäude gründlich belüftet. Danach war der Einsatz beendet.