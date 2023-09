Brandserie in Suhl: 25-Jähriger festgenommen!

Suhl - Im südthüringischen Suhl ist es am Donnerstagabend zu mehreren Bränden gekommen. Ein 25-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

In einem Wohnblock in der "Große Beerbergstraße" war es unter der Woche gleich zweimal zu einem Kellerbrand gekommen. (Archivbild) © News5/Ittig

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren Feuerwehr und Polizei am gestrigen Abend im Bereich des Suhler Fried- und Döllbergs im Dauereinsatz. Den Angaben nach brannte erst eine Finnhütte in einem Garten.

Wenig später standen ein Schuppen und eine Garage samt eines darin befindlichen Autos in Flammen. Noch nicht richtig gelöscht, schrillten die Sirenen erneut, erklärten die Beamten. In der Schleusinger Straße brannte ein Kleidercontainer, im Bereich des Klinikums zwei Mülltonnen.

Schließlich konnte die Polizei nur unweit des Krankenhauses einen 25-jährigen Mann feststellen. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn richtet sich aktuell der dringende Tatverdacht der Brandstiftung.

Brandstiftung wurde inzwischen hinsichtlich zweier Brände in einem Suhler Wohnblock festgestellt. Hier war es unter der Woche gleich zweimal zu einem Kellerbrand gekommen.

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, prüft die Polizei hier einen möglichen Zusammenhang. Die Ermittlungen dauern an.