27.03.2025 15:23 Dönerbude in Gommern in Flammen: Zahlreiche Anwohner evakuiert

In Gommern ist am Donnerstag ein Brand in einem Dönerladen ausgebrochen. Mehrere Menschen mussten evakuiert werden.

Von Sophie Marie Kemnitz

Gommern - Am frühen Donnerstagmorgen ist ein beliebter Döner- und Imbissladen in Gommern (Jerichower Land) in Brand geraten. Mehrere Menschen mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden. 29 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa Gegen etwa 3.07 Uhr soll es zu dem Feuer bei Kervan Pizzeria & Döner in der Martin-Schwantes-Straße gekommen sein. Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, mussten nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte Bewohner der anliegenden Mehrfamilienhäuser evakuiert werden. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Feuerwehr Gommern war mit sieben Fahrzeugen und 29 Kameraden vor Ort. Feuerwehreinsätze Nach Feuer und einem Toten im Pflegeheim: Ursache geklärt Durch die Flammen sind erhebliche Sachschäden entstanden, welche jedoch bislang nicht von der Polizei beziffert werden konnten. Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt, Spuren wurden gesichert und die Ermittlungen von der Kriminalpolizei wurden aufgenommen.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa