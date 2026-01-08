Einfamilienhaus nach Brand vollständig zerstört: Bewohnerin in Klinik
Atzendorf - Am Mittwochvormittag ist in Atzendorf (Salzlandkreis) ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Eine Person wurde verletzt.
Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Brandort in der Athenslebener Chaussee hatten die Kameraden der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen.
Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Salzlandkreis zufolge hatte die Bewohnerin des Hauses zunächst einen Rauchgeruch festgestellt. Später entdeckte sie, dass ein Feuer in einem Gästezimmer ausgebrochen war.
Die Frau hatte zunächst versucht, den Brand selbstständig zu löschen. Die Flammen breiteten sich jedoch zu schnell aus, sodass sie die Rettungsleitstelle informierte.
Die Eigentümerin erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und musste in eine Klinik gebracht werden.
Nach etwa vier Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Haus jedoch nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf einen Wert im sechsstelligen Bereich. Die Brandermittlungen wurden aufgenommen.
