Einsatzkräfte finden Leiche bei Wohnungsbrand

Sindelfingen - Nach einem Brand in einer Wohnung in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) hat die Feuerwehr eine leblose Frau gefunden.

Für eine ältere Frau kam nach einem Wohnungsbrand in Sindelfingen jede Hilfe zu spät. © Dettenmeyer/sdmg/dpa

Am heutigen Montagnachmittag gegen kurz nach 13 Uhr war ein Großaufgebot bestehend aus Feuerwehr, Rettungskräften sowie der Polizei in den Max-Liebermann-Weg in Sindelfingen ausgerückt, nachdem eine Bewohnerin eines Hochhauses einen Brand in ebendiesem Haus gemeldet hatte.

Laut Polizeiangaben sei zunächst eine starke Rauchentwicklung auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses sichtbar geworden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass eine Wohnung nahezu im Vollbrand stand.

Insbesondere Bewohner des sechsten Stockwerks, auf dem der Brand ausgebrochen war, mussten ihre Wohnungen räumen. Während der Löschmaßnahmen, die gegen 13.30 Uhr beendet waren, entdeckten die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Person in der Brandwohnung.

Ein Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod der 85 Jahre alten Frau feststellen. Bislang sind Todes- und Brandursache noch ungeklärt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf eine sechsstellige Summe belaufen.