Entwarnung in Hadamar nach Gasleck: Anwohner dürfen zurück

Hadamar - Ein Gasleck löste Ende Februar in einem Ortsteil von Hadamar eine mehrtägige Evakuierung aus. Ein Wohnhaus wurde in der Folge durch eine Explosion zerstört. Doch nun können die betroffenen Anwohner aufatmen.

Ein Gasleck sorgte in Hadamar-Niederzeuzheim für Ausnahmezustand: Aus einem unterirdischen Tank trat Flüssiggas unkontrolliert aus. © 5VISION.NEWS

Die rund 750 von der Evakuierung in Niederzeuzheim betroffenen Bürgerinnen und Bürger dürfen in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, wie der Hadamarer Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) nach Informationen von Hessenschau.de am heutigen Samstag bekannt gab.

Das Leck in einem unterirdischen Gastank in dem Ortsteil Niederzeuzheim wurde am zurückliegenden Montag bekannt.

In der Nacht zum Dienstag kam es dann zu einer Katastrophe: Ein 44 Jahre alter Anwohner kehrte verbotenerweise in sein Haus zurück. Danach kam es zu einer Gasverpuffung. Das Wohnhaus stürzte infolge der Explosion ein, der 44-Jährige wurde schwer verletzt.

Alle Versuche, das Gasleck zu schließen scheiterten - an der Austrittsstelle herrschte die extreme Temperatur von rund -40 Grad!

Schließlich gab die Stadtverwaltung alle weiteren Versuche auf. Das Gas aus dem 400-Kubikmeter-Tank sollte nun kontrolliert komplett austreten.