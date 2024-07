Explosion erschüttert kleine Gemeinde in Baden-Württemberg: Drei Personen verletzt!

Offenburg - Am Freitagmorgen erschütterte eine Explosion die Gemeinde Achern-Mösbach im Ortenaukreis!

In der Gemeinde Achern-Mösbach wurden am Freitagmorgen drei Personen infolge einer Explosion verletzt. © Christina Häußler / EinsatzReport24

In einer ehemaligen Gaststätte an der Renchtalstraße flog gegen 8.15 Uhr eine Gasflasche in die Luft, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Insgesamt drei Personen erlitten dabei teils schwere Verletzungen!

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 60-Jähriger mit einer Gasflasche hantiert haben, als es plötzlich zur Verpuffung kam. Der Mann bekam die volle Breitseite der chemischen Reaktion ab und erlitt schwere Verletzungen. Per Helikopter wurde er in ein Krankenhaus geflogen.

Auch für einen weiteren Mann (66), der sich zum Zeitpunkt des Knalls im Gebäude aufgehalten hat, ging es anschließend verletzt ins Krankenhaus.

Wie heftig die Explosion war, zeigt sich auch anhand der dritten verletzten Person, die mit ihrem Auto in jenem Moment an dem Haus vorbeifuhr. Der Fahrer wurde von umherfliegenden Trümmerteilen erwischt und musste ebenfalls behandelt werden!

Bis zum Mittag war derweil die Feuerwehr im Einsatz, um den ausgelösten Brand zu löschen.