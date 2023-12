18.12.2023 06:57 Falafel-Imbiss in Flammen: Vollsperrung wegen Feuerwehr-Einsatz in Mainz

Die Große Bleiche wurde für die Feuerwehr voll gesperrt: In einem Schawarma- und Falafel-Imbiss beim Münsterplatz in Mainz kam es am Sonntag zu einem Brand.

Von Florian Gürtler

Mainz - Dicker Rauch stieg auf und zog über den Münsterplatz: In einem Mainzer Schawarma- und Falafel-Imbiss brach am gestrigen dritten Adventssonntag Feuer aus. Feuer in einem Mainzer Schnellimbiss: Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. © 5VISION.NEWS Gegen 17.30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr rückten daraufhin in das Bleichenviertel der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt aus. "Bei Eintreffen der Feuerwehr drang massiv Brandrauch aus einem Schnellimbiss und einem angrenzenden weiteren Imbiss", schilderte ein Sprecher die Situation. Umgehend gingen die Einsatzkräfte daran, den Brand zu bekämpfen. Die Straße "Große Bleiche" wurde hierfür vorübergehend voll gesperrt. Wie sich zeigte, war im Küchenbereich eines auf Schawarma- und Falafel-Gerichte spezialisierten Schnellimbisses in der Lüftungsanlage in der Raumdecke Feuer ausgebrochen. Feuerwehr in Mainz kämpft stundenlang gegen Imbiss-Brand Ein Schawarma- und Falafel-Imbiss beim Münsterplatz in Mainz stand am Sonntagabend in Flammen. © 5VISION.NEWS "Der Brand konnte von einem Trupp unter Umluft-unabhängigem Atemschutz schnell unter Kontrolle gebracht werden", ergänzte der Feuerwehrsprecher. Dennoch gestaltete sich der Einsatz der Brandbekämpfer kompliziert: In beiden betroffenen Imbissen mussten die Einsatzkräfte die Zwischendecke öffnen und teils auch entfernen, um an alle Glutnester zu gelangen. Erst gegen 21.15 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde bei dem Brand offenbar niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Mainzer Feuerwehr keine Angabe machen. Die genaue Brandursache ist ebenfalls noch unklar, diese zu ermitteln ist Aufgabe der Polizei.

