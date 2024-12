Feuer-Drama auf Bauernhof: Tiere fallen Flammen zum Opfer

Kefenrod - Dramatischer Abend für die Feuerwehrkräfte in Südhessen : Bei einem gewaltigen Brand auf einem Bauernhof kamen zahlreiche Tiere ums Leben. Zudem entstand ein gewaltiger Sachschaden.

Schließlich hatten die rund 60 vor Ort anwesenden Einsatzkräfte zu allem Überfluss auch noch mit einem technischen Defekt an einem ihrer Fahrzeuge zu kämpfen, der aber schließlich nicht ins Gewicht fiel.

Während dies gelang, gerieten aber die rund 350 dort gelagerten Heuballen nahezu vollständig in Brand. Diese mussten schließlich mit Muskelkraft aus dem brennenden Gebäude gezogen und gelöscht werden.

Umgehend machte sich ein größeres Aufgebot von Feuerwehren aus der näheren Umgebung auf den Weg, um der Flammenhölle Herr zu werden. Beim Eintreffen der Retter standen die gemeldeten Gebäude aber bereits in Vollbrand, weshalb die Hauptaufgabe für die Brandmeister darin bestand, das Übergreifen auf andere Gebäude zu verhindern.

Wie ein Feuerwehrsprecher am heutigen Mittwoch berichtete, sei der zuständigen Leitstelle der Brand auf einem Hof in Kefenrod (Wetteraukreis) gegen 2.30 Uhr gemeldet worden. Betroffen seien laut Angaben ein Stall sowie eine angrenzende Scheune gewesen.

Ein gewisses Glück im Unglück gab es in der Brandnacht dann aber doch: So konnten die ebenfalls auf dem Hof lebenden Kühe allesamt gerettet werden. Auch kamen keine Menschen zu Schaden. Der Gesamtschaden an der ausgebrannten Scheune sowie dem Stall beläuft sich wohl auf mindestens 250.000 Euro.

Wie der Brand entstanden ist, soll im Anschluss an die Löscharbeiten von Brandermittlern in Erfahrung gebracht werden.