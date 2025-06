Feueralarm in Erfurt: Riesige Rauchwolke über Thüringens Hauptstadt

Erfurt - In Erfurt ist am frühen Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen!

Alles in Kürze

Das Bild zeigt ein Feuer in Thüringens Landeshauptstadt. © Screenshot/X/@Spiro0815

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, brennt es auf dem Gelände des alten Schlachthofes.

Was konkret in Flammen steht, konnte im Gespräch am frühen Nachmittag noch nicht gesagt werden.

Die Greifswalder Straße soll allerdings wegen des Feuers gesperrt sein, erfuhr unsere Redaktion. Polizei und mehrere Feuerwehren sind vor Ort.

Verletzte scheint es - nach gegenwärtigen Erkenntnissen - nicht zu geben, wie TAG24 im Gespräch mit der Polizei erfuhr.