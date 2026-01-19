Feuerteufel im Harz unterwegs? BMW brennt vollständig aus

Allrode - In Allrode, einem Ortsteil von Thale ( Harz ), ist am Sonntagabend ein BMW in Vollbrand geraten. Könnte es sich um eine Brandstiftung handeln?

Das Auto wurde bei dem Brand vollständig zerstört. © Polizeirevier Harz

Der Wagen war gegen 18.30 Uhr auf einem Hinterhof in der Langen Straße in Flammen aufgegangen, erklärte das Polizeirevier Harz.

"Das Feuer konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Allrode und Friedrichsbrunn erfolgreich gelöscht werden", so eine Sprecherin der Polizei weiter.

Derzeit ist unklar, wie das Feuer entstehen konnte. Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt und Spuren wurden gesichert.

Die Polizei kann eine Brandstiftung als Ursache aktuell nicht ausschließen. Im Landkreis war es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Vorfällen dieser Art gekommen. Die Ermittlungen dauern an.