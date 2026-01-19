Feuerteufel im Harz unterwegs? BMW brennt vollständig aus
Allrode - In Allrode, einem Ortsteil von Thale (Harz), ist am Sonntagabend ein BMW in Vollbrand geraten. Könnte es sich um eine Brandstiftung handeln?
Der Wagen war gegen 18.30 Uhr auf einem Hinterhof in der Langen Straße in Flammen aufgegangen, erklärte das Polizeirevier Harz.
"Das Feuer konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Allrode und Friedrichsbrunn erfolgreich gelöscht werden", so eine Sprecherin der Polizei weiter.
Derzeit ist unklar, wie das Feuer entstehen konnte. Nach den Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt und Spuren wurden gesichert.
Die Polizei kann eine Brandstiftung als Ursache aktuell nicht ausschließen. Im Landkreis war es in den vergangenen Monaten vermehrt zu Vorfällen dieser Art gekommen. Die Ermittlungen dauern an.
Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder online über das elektronische Polizeirevier entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Harz