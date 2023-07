Feuerwehreinsatz: Feld nach Ernte in Flammen

In Langenchursdorf ist am Dienstagnachmittag ein Feld nach Erntearbeiten in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Von Victoria Winkel

Callenberg/Frankenberg - Die Feuerwehren der Region sind derzeit auf Feldern und in Wäldern im Dauereinsatz. Am späten Dienstagnachmittag brach auf einem Feld in Callenberg (Landkreis Zwickau) ein Feuer aus.

In Langenchursdorf brannte am Dienstagnachmittag ein Feld an der Waldenburger Straße. © Andreas Kretschel Der Brand war kurz nach Erntearbeiten auf einem Feld an der Waldenburger Straße im Ortsteil Langenchursdorf ausgebrochen. Die Ortsfeuerwehren konnten die Flammen mithilfe von einem Tanklöschfahrzeug und einem Traktor mit Anbaugeräten schnell löschen. Auch in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) hat es schon wieder gebrannt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Feuer in einem Waldgebiet im Bereich der Straße Zum Hammerberg ausgebrochen. Etwa 30 Quadratmeter Wald standen in Flammen. "Die Kameraden der Feuerwehr konnten eine weitere Ausdehnung verhindern und die Flammen löschen. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Feuerwehreinsätze Großeinsatz auf Recyclinghof: Müllberge in Flammen! In dem Waldstück hatte es bereits am Sonntagmittag gebrannt. Das Feuer war auf einer Fläche von 50 mal 50 Quadratmetern ausgebrochen und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Polizei sucht Zeugen nach erneutem Waldbrand