Feuerwehrmann wird zum "Weihnachtsengel": So verhinderte er Vollbrand

Eppstein - Für eine Familie heiße der "Weihnachtsengel dieses Jahr" Christian, betonte ein Sprecher: Im südhessischen Eppstein wurde ein Feuer an Heiligabend so früh entdeckt, dass ein großer Brand verhindert werden konnte.

Alarm in Eppstein-Bremthal, doch als die diensthabenden Feuerwehrleute eintrafen, hatten sie nicht mehr viel zu tun. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr der Stadt Eppstein

Das Glück im Unglück ereignete sich am späten Mittwochnachmittag im Stadtteil Bremthal, wie die Eppsteiner Feuerwehr am 1. Weihnachtsfeiertag mitteilte.

Demnach entdeckte ein Angehöriger der Feuerwehr "durchs Fenster im Nachbarhaus einen in Flammen stehenden Adventskranz".

Da der Feuerwehrmann namens Christian wusste, dass seine Nachbarn nicht zu Hause waren, handelte er sofort: Er holte "einen in der Nachbarschaft hinterlegten Ersatzschlüssel, alarmierte die Feuerwehr und ging so weit möglich mit einem Feuerlöscher vor", hieß es weiter.

Als routinierter Brandbekämpfer waren die Löscharbeiten natürlich kein Problem für ihn. Als die diensthabenden Feuerwehrleute eintrafen, mussten sie sich nur noch um Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Wohnhauses kümmern.