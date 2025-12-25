Feuerwehrmann wird zum "Weihnachtsengel": So verhinderte er Vollbrand
Eppstein - Für eine Familie heiße der "Weihnachtsengel dieses Jahr" Christian, betonte ein Sprecher: Im südhessischen Eppstein wurde ein Feuer an Heiligabend so früh entdeckt, dass ein großer Brand verhindert werden konnte.
Das Glück im Unglück ereignete sich am späten Mittwochnachmittag im Stadtteil Bremthal, wie die Eppsteiner Feuerwehr am 1. Weihnachtsfeiertag mitteilte.
Demnach entdeckte ein Angehöriger der Feuerwehr "durchs Fenster im Nachbarhaus einen in Flammen stehenden Adventskranz".
Da der Feuerwehrmann namens Christian wusste, dass seine Nachbarn nicht zu Hause waren, handelte er sofort: Er holte "einen in der Nachbarschaft hinterlegten Ersatzschlüssel, alarmierte die Feuerwehr und ging so weit möglich mit einem Feuerlöscher vor", hieß es weiter.
Als routinierter Brandbekämpfer waren die Löscharbeiten natürlich kein Problem für ihn. Als die diensthabenden Feuerwehrleute eintrafen, mussten sie sich nur noch um Nachlöscharbeiten und die Belüftung des Wohnhauses kümmern.
Stadtbrandinspektor: "Wenige Minuten später hätte der Raum in Vollbrand gestanden"
Der Eppsteiner Stadtbrandinspektor Mario Mezga betonte: "Nur wenige Minuten später hätte der Raum in Vollbrand gestanden. Für die Eigentümer wäre das ein großer Schaden gewesen und die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer hätten den Heiligabend im Einsatz verbracht."
So aber konnten die rund 20 Einsatzkräfte nach etwa einer Stunde wieder abrücken.
Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens fehlt noch eine Einschätzung der Polizei.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Feuerwehr der Stadt Eppstein