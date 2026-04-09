Fläschchen mit "Polonium 210"-Aufschrift: Ministerium gibt endgültig Entwarnung, doch macht weitere Tests

Vaihingen an der Enz - Nach dem Fund eines Fl äschchens mit der Aufschrift "Polonium 210" in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) hat das Umweltministerium endgültig Entwarnung gegeben.

Der Fläschchen-Fund im Kreis Ludwigsburg hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. © Karsten Schmalz/KS-Images.de/dpa

"Das Behältnis, das am Ostersonntag in einem Garten gefunden wurde, enthält kein radioaktives Polonium-210", hieß es in einer Mitteilung. Das habe die Analyse des Inhalts des Fläschchens ergeben. Es sei eine gelbliche Flüssigkeit mit weißem Granulat gewesen.

Das Behältnis sei generell auf Alphastrahlung analysiert worden. Dies sei weniger aufwendig als die Alpha-Spektrometrie, die konkret auf Polonium 210 teste. Das Ergebnis: Von dem Behältnis gehe keine Alphastrahlung aus. Damit könne Polonium 210 ausgeschlossen werden.

Zwei Männer hatten das Fläschchen nach Angaben der Polizei bei der Ostereiersuche am Ostersonntag in einem privaten Vorgarten nordöstlich von Stuttgart gefunden und sofort den Notruf verständigt.

Die Polizei ermittelt, wie das Fläschchen in den Vorgarten gelangen konnte. Bisher gebe es keine neuen Erkenntnisse, teilte ein Sprecher mit.