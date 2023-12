30.12.2023 21:31 Flammen schlagen aus Fenster, als die Feuerwehr plötzlich einen Bewohner sieht

In Bremerhaven hat es am Samstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner aus dem Gebäude.

Von Bastian Küsel

Bremerhaven - Großeinsatz in Bremerhaven: Dort hat es am Samstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner aus dem Gebäude. In Bremerhaven hat es am Samstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner aus dem Gebäude. © Feuerwehr Bremerhaven Wie die Kameraden mitteilten, wurden sie schon auf der Anfahrt darüber informiert, dass sich offenbar noch Personen in dem brennenden Gebäude befinden. Vor Ort bestätigte dies ein Bewohner, der sich zuvor selbständig hatte retten können - zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus einem Fenster in der ersten Etage. Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte zur Menschenrettung ins Gebäude geschickt. Das Treppenhaus war da bereits stark verraucht. Als plötzlich eine Person an einem Fenster in der zweiten Etage auf sich aufmerksam machte, gingen weitere Kräfte in das Gebäude. Feuerwehreinsätze Dramatischer Feuerwehreinsatz: Kameraden ziehen Hausbewohner aus den Flammen! Letztlich wurden sowohl die Person vom Fenster als auch der Bewohner einer Nachbarwohnung von den Kameraden ins Freie gerettet. Nach der Erstversorgung kamen sie ins Krankenhaus. Der Brand wurde indes von der Feuerwehr erfolgreich bekämpft. Mit vereinten Kräften verhinderte sie ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen. Dennoch ist das Gebäude bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven