Freiwillige Feuerwehr nicht professionell ausgebildet? Experte mit klarer Antwort

Sankt Augustin - In Sankt Augustin ist die Niedergeschlagenheit nach dem Flammen-Drama groß : Der Einsatztod von Feuerwehrleuten ist in Deutschland nach Angaben des Brandschutz-Experten Frank Hachemer sehr selten.

Bei dem Brand waren am Sonntag etliche Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen. © Ralf Klodt/dpa

"Bundesweit sind 1,3 Millionen Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv, und zum Glück bleiben die allermeisten unversehrt", sagte der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbands am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

In Sankt Augustin waren am Sonntag eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann bei der Bekämpfung eines Brandes in einem Motorradladen ums Leben gekommen.

"Das ist furchtbar, macht die ganze Feuerwehrwelt betroffen - aber das System Freiwillige Feuerwehr ist durch einen solchen Vorfall nicht infrage gestellt", betonte Hachemer.

Auf keinen Fall dürfe man dem Trugschluss unterliegen, dass die Freiwilligen Feuerwehrleute nicht professionell ausgebildet seien - das Gegenteil sei der Fall.

Das weltweit fast einzigartige System Freiwillige Feuerwehr biete den Vorteil, dass die Feuerwehr flächendeckend unterwegs sein könne.

"Es gibt andere Länder, in denen das nicht so ist, und dort ist der Brandschutz oft deutlich schlechter aufgestellt, weil es eben viel weniger Feuerwehrleute gibt und diese dementsprechend oft nicht so schnell zur Stelle sein können."