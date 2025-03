Feuerwehr muss erneut zu Brand in Industriebrache ausrücken

Am Samstagabend musste die Feuerwehr in Glauchau erneut zu einem Brand in einem leerstehenden Industriegebäude ausrücken.

Von Claudia Ziems

Glauchau - In Glauchau (Landkreis Zwickau) musste die Feuerwehr am Samstagabend erneut zu einem Brand in einem leerstehenden Industriegebäude ausrücken.

In der untersten Etage der Brache brannte Müll. © Mike Müller Gegen 22 Uhr Uhr brach in der Brache an der Waldenburger Straße ein Feuer aus. Der Brand erstreckte sich über eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern in der untersten Etage des Gebäudes. Außerdem verbreitete sich der Rauch über vier Etagen. Aus noch unklarer Ursache war hier Müll in Brand geraten. Laut Stadtwehrleiter der Feuerwehr Glauchau, Mike Wunderlich, gestalteten sich die Löscharbeiten aufgrund der verwinkelten Struktur des Gebäudes schwierig. Feuerwehreinsätze Straßengräben und Wiesen brennen: Polizei warnt vor Waldbrandgefahr! Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, die in Richtung des angrenzenden Stadtteils zog. Daher ging auch eine Warnung über die NINA-Warnapp raus.

Vollsperrung der B175 während des Löscheinsatzes