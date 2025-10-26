Großalarm in Bonn: Innenstadt-Brand verlangt Feuerwehr einiges ab

Bonn - Großeinsatz am Samstagabend mitten in der Bonner Innenstadt: Gegen 20.20 Uhr brannte es ausgedehnt in einem Wohnhaus in der Stockenstraße.

Ganze zwei Stunden kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen in dem Mehrfamilienhaus. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Laut Feuerwehr loderten die Flammen und der Qualm bereits bei ihrer Ankunft aus dem zweiten Stock.

Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, mussten zunächst mehrere Fenster eingeschlagen werden, damit der Rauch aus der Wohnung gedrückt werden konnte.

Wegen der extremen Hitze mussten die ersten Löschversuche sogar kurzzeitig abgebrochen werden.

Mehre Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr brachten das Feuer letztendlich unter Kontrolle.

Erst, als es endlich gelöscht war, wurde das volle Ausmaß des Brandes sichtbar.