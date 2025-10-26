Großalarm in Bonn: Innenstadt-Brand verlangt Feuerwehr einiges ab
Bonn - Großeinsatz am Samstagabend mitten in der Bonner Innenstadt: Gegen 20.20 Uhr brannte es ausgedehnt in einem Wohnhaus in der Stockenstraße.
Laut Feuerwehr loderten die Flammen und der Qualm bereits bei ihrer Ankunft aus dem zweiten Stock.
Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, mussten zunächst mehrere Fenster eingeschlagen werden, damit der Rauch aus der Wohnung gedrückt werden konnte.
Wegen der extremen Hitze mussten die ersten Löschversuche sogar kurzzeitig abgebrochen werden.
Mehre Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr brachten das Feuer letztendlich unter Kontrolle.
Erst, als es endlich gelöscht war, wurde das volle Ausmaß des Brandes sichtbar.
Feueralarm in Bonn: Drei Wohnungen unbewohnbar
Die Flammen richteten massiven Schaden an: Die Brandwohnung wurde komplett in Mitleidenschaft gezogen.
Zwei weitere Wohnungen sind durch den starken Rauch vorerst ebenfalls unbewohnbar.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Alle Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.
Wodurch der Brand ausgelöst wurde, muss noch geklärt werden. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen übernommen.
Nach rund zwei Stunden wurde der Einsatz beendet und die Stockendstraße konnte wieder für den Verkehr freigeben werden.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa