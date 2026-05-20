Großbrand in Thaler Stadtzentrum: Umliegende Gebäude evakuiert

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Im Zentrum in Thale ist am Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Häuser wurden evakuiert.

Von Sophie Marie Kemnitz

Thale - Seit Mittwochvormittag läuft im Zentrum von Thale (Harz) ein Großeinsatz der Feuerwehr. In der Karl-Marx-Straße steht ein Gebäude in Brand.

Die Flammen griffen zwischenzeitlich auf weitere Etagen über. (Symbolfoto)
Die Flammen griffen zwischenzeitlich auf weitere Etagen über. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Ersten Informationen des Polizeireviers Harz zufolge stehen mittlerweile mehrere Etagen des Hauses in Flammen.

Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte über das Feuer informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brandherd in einer Wohnung über einem Asia-Imbiss liegt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Da sich die Flammen zwischenzeitlich weiter ausgebreitet hatten, wurden die umliegenden Gebäude vorsorglich evakuiert.

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Bislang wurden keine Menschen bei dem Einsatz verletzt. Wie genau es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist bislang unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr Thale seien die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern jedoch weiterhin an und werden voraussichtlich bis in den späten Nachmittag andauern.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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