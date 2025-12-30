Großbrand mit einem Toten: Identität der Leiche geklärt

Mainhausen - Ein Toter und Sachschaden in Millionenhöhe: Nach einem verheerenden Brand auf einem Firmengelände im südosthessischen Mainhausen hat die Polizei am Dienstag erste Ermittlungsergebnisse veröffentlicht!

Brand in Mainhausen-Zellhausen: Wegen Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr die Flammen nur von außen bekämpfen. © 5VISION.NEWS

Demnach steht nun zweifelsfrei fest, dass es sich bei der in der Brandruine entdeckten männlichen Leiche um einen vermissten 64-Jährigen handelt. Eine Obduktion habe zudem ergeben, dass der Mann an Rauchvergiftung starb.

"Bei den beiden Personen, die sich aus dem Gebäude retten konnten, handelt es sich um eine 60-jährige Frau und einen 57 Jahre alten Mann", ergänzte ein Sprecher. Alle drei Personen hätten "beruflich in einer Verbindung" zu dem Unternehmen in Mainhausen-Zellhausen gestanden.

Das Feuer war am späten Sonntagabend ausgebrochen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt zwei bis drei Millionen Euro.

"Auch am heutigen Dienstag setzten die Kripo-Ermittler gemeinsam mit Brandexperten des hessischen Landeskriminalamtes ihre Untersuchungen am Brandort fort", hieß es weiter.