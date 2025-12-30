Großbrand mit einem Toten: Identität der Leiche geklärt

Verheerender Großbrand mit einem Toten in Mainhausen-Zellhausen: Am Dienstag gab die Polizei in Südosthessen erste Ermittlungsergebnisse bekannt.

Von Florian Gürtler

Mainhausen - Ein Toter und Sachschaden in Millionenhöhe: Nach einem verheerenden Brand auf einem Firmengelände im südosthessischen Mainhausen hat die Polizei am Dienstag erste Ermittlungsergebnisse veröffentlicht!

Brand in Mainhausen-Zellhausen: Wegen Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr die Flammen nur von außen bekämpfen.
Demnach steht nun zweifelsfrei fest, dass es sich bei der in der Brandruine entdeckten männlichen Leiche um einen vermissten 64-Jährigen handelt. Eine Obduktion habe zudem ergeben, dass der Mann an Rauchvergiftung starb.

"Bei den beiden Personen, die sich aus dem Gebäude retten konnten, handelt es sich um eine 60-jährige Frau und einen 57 Jahre alten Mann", ergänzte ein Sprecher. Alle drei Personen hätten "beruflich in einer Verbindung" zu dem Unternehmen in Mainhausen-Zellhausen gestanden.

Das Feuer war am späten Sonntagabend ausgebrochen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt zwei bis drei Millionen Euro.

"Auch am heutigen Dienstag setzten die Kripo-Ermittler gemeinsam mit Brandexperten des hessischen Landeskriminalamtes ihre Untersuchungen am Brandort fort", hieß es weiter.

Feuer zerstört Firmengebäude in Mainhausen-Zellhausen

Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde das Gebäude stark beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt zwei bis drei Millionen Euro.
Zwar sei die genaue Brandursache noch unklar, aber Brandstiftung könne "nach dem aktuellen Stand ausgeschlossen werden".

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei konzentrierten sich auf "die Möglichkeit fahrlässigen Handelns", aber auch eine technische Ursache für den Großbrand komme gegenwärtig in Betracht.

Das komplette Firmengebäude sei durch das Feuer erheblich beschädigt worden. Hinzu kämen Schäden durch Löschwasser und Löschschaum. Auf dem Dach des Hauses wurde eine Solaranlage zerstört.

Durch die enorme Hitze wurde zudem die Stahlträger-Konstruktion des aus Produktionshallen und Wohnungen bestehenden Gebäudekomplexes verformt. Die Feuerwehr konnte den Brand am Sonntagabend wegen Einsturzgefahr nur von außen bekämpfen.

Die Ermittlungen zu dem Feuer in Mainhausen-Zellhausen dauern an.

