Großeinsatz an Papierfabrik: Giftiges Gas tritt aus, 13 verletzte Feuerwehrkräfte

Wiesbaden - Auf dem Gelände der Papierfabrik "Essity" in Wiesbaden kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr : Durch einen Unfall war es zu der massiven Bildung des giftigen Gases Schwefeldioxid gekommen, 13 Einsatzkräfte wurden verletzt, zwölf von ihnen mussten in nahe liegende Kliniken gebracht werden.

Durch ein Unglück kam es am Montagabend auf dem Gelände der Papierfabrik "Essity" in Wiesbaden zur Bildung des giftigen Gases Schwefeldioxid: Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. © 5VISION.NEWS

Das Unglück ereignete sich am gestrigen Montagabend gegen 20.04 Uhr, wie die Feuerwehr Wiesbaden mitteilte. In einer Werkhalle auf dem Fabrikgelände im Stadtteil Mainz-Kostheim war aus noch unbekannter Ursache ein unkontrollierter chemischer Prozess bei einem dort gelagerten Hilfsstoff zur Papier-Produktion in Gang geraten.

"Dies hatte eine massive Rauch- und Temperaturentwicklung zur Folge", ergänzte ein Sprecher. Auch sei dabei das farblose, aber reizende und stechend riechende giftige Gas Schwefeldioxid gebildet worden. Der üble Geruch sei auch in der angrenzenden Nachbarschaft deutlich wahrnehmbar gewesen.

Die Werkshalle wurde umgehend geräumt, Mitarbeiter der Papierfabrik wurden nicht verletzt.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten nach der Alarmierung umgehend zu dem Fabrikgelände aus. Zeitgleich wurde die Bevölkerung vor der extremen Geruchsbelästigung gewarnt.