Großeinsatz im Norden! Männer finden beim Aufräumen giftige Substanz

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde gegen 0.30 Uhr beim Aufräumen und Entrümpeln von Kellerräumen in der Straße "An der Jägerbäk" ein Behältnis gefunden, in dem sich offenbar Quecksilber befand.

Die beiden Entdecker brachten den etwa vier Kilo schweren Behälter nach draußen, wobei das hochgiftige Schwermetall teilweise auslief und in den Boden gelangte.

Der 31-Jährige und sein 43-jähriger Begleiter wurden vorsorglich zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber symptomfrei schon wieder verlassen.

Die Polizei sperrte den Bereich ab, bevor ein ABC-Trupp der Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Spezialkräfte verhinderten, dass das Quecksilber ins Grundwasser gelangte.