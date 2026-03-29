Großeinsatz in der Nacht: Feuer zerstört Autohaus in Sachsen
Wurzen - Einsatz für Feuerwehr und Polizei im Landkreis Leipzig: Samstagnacht wurden Kameraden und Beamte an die Collmener Straße in Wurzen gerufen. In einem ehemaligen Autohaus war es zu einem Brand gekommen.
Bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage, wie TAG24 vor Ort erfuhr: Flammen und eine dichte Rauchsäule drangen aus dem Gebäude. Als die ersten Feuerwehrleute am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Gebäude, ein verlassenes Autohaus, bereits in Vollbrand.
Aufgrund des Ausmaßes des Brandes wurden umgehend die umliegenden Ortsfeuerwehren zur Unterstützung nachalarmiert.
Die Einsatzkräfte machten sich umgehend an die Löscharbeiten, gingen sowohl im Inneren unter Atemschutz als auch von außen mithilfe einer Drehleiter gegen die Flammen vor. Das Feuer konnte auf diese Art schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bis auch die letzten Glutnester gelöscht werden, sollte es jedoch noch einige Zeit länger dauern.
Dabei wurden auch Einheiten des Technischen Hilfswerks aus Borna und Leipzig hinzugezogen. Das THW half dabei, Brandgut im Gebäude auseinanderzuziehen und so die Arbeit der Feuerwehr zu erleichtern.
Bis in die Nacht waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Polizei ermittelt zur Brandursache
Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Nach Informationen von vor Ort sollen verschiedene Materialien sowie Unrat in dem leerstehenden Gebäude Feuer gefangen haben. Ob diese von selbst in Flammen aufgingen oder das Feuer gelegt wurde, gilt es nun herauszufinden.
Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.
Die Collmener Straße musste im Zuge des Einsatzes vorübergehend voll gesperrt werden.
Titelfoto: Sören Müller