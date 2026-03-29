 10.632

Großeinsatz in der Nacht: Feuer zerstört Autohaus in Sachsen

Feuerwehr und Polizei wurden Samstagnacht an die Collmener Straße in Wurzen gerufen. Dort war es zu einem Brand in einem ehemaligen Autohaus gekommen.

Von Eric Mittmann

Wurzen - Einsatz für Feuerwehr und Polizei im Landkreis Leipzig: Samstagnacht wurden Kameraden und Beamte an die Collmener Straße in Wurzen gerufen. In einem ehemaligen Autohaus war es zu einem Brand gekommen.

Die Feuerwehr im Landkreis Leipzig war Samstagnacht an einem ehemaligen Autohaus in Wurzen gefordert.
Die Feuerwehr im Landkreis Leipzig war Samstagnacht an einem ehemaligen Autohaus in Wurzen gefordert.  © Sören Müller

Bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage, wie TAG24 vor Ort erfuhr: Flammen und eine dichte Rauchsäule drangen aus dem Gebäude. Als die ersten Feuerwehrleute am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Gebäude, ein verlassenes Autohaus, bereits in Vollbrand.

Aufgrund des Ausmaßes des Brandes wurden umgehend die umliegenden Ortsfeuerwehren zur Unterstützung nachalarmiert.

Die Einsatzkräfte machten sich umgehend an die Löscharbeiten, gingen sowohl im Inneren unter Atemschutz als auch von außen mithilfe einer Drehleiter gegen die Flammen vor. Das Feuer konnte auf diese Art schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bis auch die letzten Glutnester gelöscht werden, sollte es jedoch noch einige Zeit länger dauern.

Feuerwehreinsatz auf Parkdeck: Audi in Brand geraten
Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz auf Parkdeck: Audi in Brand geraten

Dabei wurden auch Einheiten des Technischen Hilfswerks aus Borna und Leipzig hinzugezogen. Das THW half dabei, Brandgut im Gebäude auseinanderzuziehen und so die Arbeit der Feuerwehr zu erleichtern.

Bis in die Nacht waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Aus bisher unbekannter Ursache war es zu einem Brand in dem Gebäude gekommen.
Aus bisher unbekannter Ursache war es zu einem Brand in dem Gebäude gekommen.  © Sören Müller

Polizei ermittelt zur Brandursache

Das Gebäude wurde dabei schwer beschädigt.
Das Gebäude wurde dabei schwer beschädigt.  © Sören Müller

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Nach Informationen von vor Ort sollen verschiedene Materialien sowie Unrat in dem leerstehenden Gebäude Feuer gefangen haben. Ob diese von selbst in Flammen aufgingen oder das Feuer gelegt wurde, gilt es nun herauszufinden.

Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

Wohnanhänger fängt Feuer: Zeuge reagiert blitzschnell
Feuerwehreinsätze Wohnanhänger fängt Feuer: Zeuge reagiert blitzschnell

Die Collmener Straße musste im Zuge des Einsatzes vorübergehend voll gesperrt werden.

Titelfoto: Sören Müller

Mehr zum Thema Feuerwehreinsätze: