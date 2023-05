05.05.2023 19:09 Heftige Gewitter in NRW: Blitz schlägt in Bergisch Gladbacher Wohnhaus ein

Am Nachmittag zogen teils schwere Gewitter über NRW hinweg. In Bergisch Gladbach, unweit von Köln, kam es zu einem Blitzeinschlag in ein Haus.

Von Laura Ratering

Bergisch Gladbach/NRW – Am Nachmittag zogen teils schwere Gewitter über NRW hinweg. In Bergisch Gladbach, unweit von Köln, kam es zu einem Blitzeinschlag in ein Haus. Die Wohnung im Obergeschoss des Hauses in Bergisch Gladbach ist nach dem Blitzeinschlag unbewohnbar. © Feuerwehr Bergisch Gladbach Am Vormittag konnte im größten Bundesland noch der Frühling genossen werden, bevor das Wetter gegen Mittag umschlug. Bereits am Morgen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) darauf hingewiesen, dass Sturm und Starkregen vor allem am Nachmittag und meist regional auftreten würden. Auch in Bergisch Gladbach hatte das Unwetter gewütet. Gegen 14 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus im Stadtteil Kaue alarmiert. Dort hatte der Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen und es war zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Feuerwehreinsätze Tierischer Einsatz: Feuerwehr rettet Biber vor dem Ertrinken Wie die Feuerwehr mitteilte, befanden sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte keine Personen mehr in dem zweistöckigen Wohnhaus. Laut Feuerwehr habe man das Dach an manchen Stellen gewaltsam lösen müssen, um an die Glutnester zu kommen. Nach zwei Stunden konnten die Flammen gelöscht werden. "Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr blieben zwei Wohnungen des Hauses unversehrt", so die Feuerwehr. Die Wohnung im Dachgeschoss sei hingegen unbewohnbar. Viele Einsätze in Ratingen In Ratingen bei Düsseldorf hatte es ebenfalls ein erhöhtes Einsatzaufkommen gegeben. In einem Tierpark unweit des Blauen Sees mussten eine Wiese sowie eine Stallung der dort lebenden Schweine vom Stauwasser befreit werden, damit den Tieren das Wasser nicht bis zum Hals steigt. Auf der A3 musste ein umgestürzter Baum zersägt werden.

Titelfoto: Feuerwehr Bergisch Gladbach