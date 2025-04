Küchenbrand eskaliert: Schaulustige behindern Großeinsatz der Feuerwehr

In Mainz-Lerchenberg kam es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr wegen eines Wohnhausbrands. © 5VISION.NEWS

Das Feuer brach am Donnerstagabend in Mainz aus: Gegen 18.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute wegen eines Küchenbrands alarmiert. Umgehend rückten sie in die Gustav-Mahler-Straße im Stadtteil Lerchenberg aus.

Als sie eintrafen, hatte sich der Brand bereits ausgebreitet. Es schlugen "massiv Flammen aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss", erklärte ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr. Sofort wurden weitere Kräfte hinzugerufen.

Mehrere Trupps mit Atemmasken machten sich daran, die Bewohner des Hauses zu evakuieren. Weitere Feuerwehrleute begannen mit den Löscharbeiten, die sich aber als schwierig herausstellten, da "sich das Feuer bereits unter die Dachhaut bis zum Nachbargebäude ausgebreitet hatte".

Erst gegen 20.45 Uhr gelang es den Brandbekämpfern, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Fotos zeigen, dass durch das Feuer enormer Schaden im dritten Stock sowie im Dach des Hauses entstand.