25.01.2024 18:07 Hund springt am Herd hoch, dann begeht er einen fatalen Fehler!

Von Simon Schwenk

Laupheim - Weil sich ein Hund an einem Herd zu schaffen machte, fing es im Kreis Biberach in einer Wohnung an zu brennen. Die Feuerwehr war aber schnell zur Stelle. Ein kurioser Feuerwehreinsatz ereignete sich im Landkreis Biberach. © Lino Mirgeler/dpa Es war kurz vor 7.30 Uhr, als der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Laupheimer Innenstadt gemeldet wurde. Laut Polizeiangaben rückten daraufhin Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an den Brandort aus. Wie die Bewohnerin berichtete, sprang wohl ihr Hund an dem Herd hoch und schaffte es, den Temperaturregler für die Herdplatte anzustellen. Dadurch fingen ein auf der Herdplatte befindliches Holzschneidebrett und Papier Feuer. Feuerwehreinsätze Nach dramatischem Wohnungsbrand: 67-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Kücheneinrichtung durch das schnelle Handeln verhindern. Weder die Bewohnerin noch ihr Hund wurden verletzt. Es entstand minimaler Schaden. Die Feuerwehr Laupheim war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa