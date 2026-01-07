Mülltonne brennt: Feuerwehr muss Bewohner mit Drehleiter retten, vier Verletzte
Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) - Bei einem Brand am frühen Mittwochmorgen in Schwaikheim sind mehrere Personen verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, geriet kurz vor 6 Uhr eine Mülltonne in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Hochberggasse in Brand.
Durch das Feuer entwickelte sich starker Rauch, der durch das Gebäude zog und den Bewohnern die Flucht nach draußen unmöglich machte.
Die Kameraden der Feuerwehr mussten diese mittels der Drehleiter aus dem Haus evakuieren.
Vier Personen wurden verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.
Polizei sucht Zeugen
Laut Polizei sind zwei der Wohnungen derzeit nicht mehr bewohnbar.
Die Mieter wurden durch die Gemeinde anderweitig untergebracht. Warum die Mülltonne Feuer fing, ist bislang unklar.
Die Polizei Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Nummer 07195/6940 um Zeugenhinweise.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.MEDIA (2)