Mülltonne brennt: Feuerwehr muss Bewohner mit Drehleiter retten, vier Verletzte

Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) - Bei einem Brand am frühen Mittwochmorgen in Schwaikheim sind mehrere Personen verletzt worden.

Mit der Drehleiter wurden die Bewohner aus ihren Wohnungen evakuiert. © 7aktuell.media

Wie die Polizei mitteilte, geriet kurz vor 6 Uhr eine Mülltonne in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Hochberggasse in Brand.

Durch das Feuer entwickelte sich starker Rauch, der durch das Gebäude zog und den Bewohnern die Flucht nach draußen unmöglich machte.

Die Kameraden der Feuerwehr mussten diese mittels der Drehleiter aus dem Haus evakuieren.

Vier Personen wurden verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.