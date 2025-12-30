Nach Brand von Fachwerkhaus in Sachsen: Einsatzkräfte finden Leiche
Tharandt - Schreckliche Entdeckung im sächsischen Kurort Hartha! Nach dem verheerenden Brand eines Fachwerkhauses haben Einsatzkräfte in den Trümmern eine Leiche gefunden.
Noch ist unklar, ob es sich dabei um den gesuchten 86-jährigen Bewohner des Gebäudes handelt, teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.
Der Körper sei verbrannt und müsse aufwendig identifiziert werden.
Das Rote Kreuz hatte zuvor mit Spürhunden die nahe Umgebung nach dem Senior abgesucht. Unterdessen wurde die Ruine mit einem Bagger des Technischen Hilfswerks abgetragen.
Dabei soll schließlich der Leichnam festgestellt worden sein.
"Ein Brandursachenermittler war am Dienstag ebenfalls vor Ort. Das Ergebnis steht noch aus", so ein Polizei-Sprecher. Der entstandene Schaden summiere sich auf 300.000 Euro.
