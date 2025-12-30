Nach Brand von Fachwerkhaus in Sachsen: Einsatzkräfte finden Leiche

Tharandt - Schreckliche Entdeckung im sächsischen Kurort Hartha! Nach dem verheerenden Brand eines Fachwerkhauses haben Einsatzkräfte in den Trümmern eine Leiche gefunden.

Mit Hunden wurde im Kurort Hartha nach dem Vermissten (86) gesucht. © Roland Halkasch

Noch ist unklar, ob es sich dabei um den gesuchten 86-jährigen Bewohner des Gebäudes handelt, teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

Der Körper sei verbrannt und müsse aufwendig identifiziert werden.

Das Rote Kreuz hatte zuvor mit Spürhunden die nahe Umgebung nach dem Senior abgesucht. Unterdessen wurde die Ruine mit einem Bagger des Technischen Hilfswerks abgetragen.

Dabei soll schließlich der Leichnam festgestellt worden sein.