Nach Flammeninferno im Erzgebirge: War es Brandstiftung?

Geyer - Ein verheerendes Feuer zerstörte am vierten Advent mehrere Bungalows in Geyer ( Erzgebirge ). Nun waren Brandursachenermittler vor Ort.

Nach dem Feuer blieben nur Schutt und Asche von den Bungalows übrig. © Robert Preuße

Zusammen mit Brandmittel-Spürhunden untersuchten sie die Trümmerfläche von 100 mal 30 Metern. Dabei stellten die Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei mehrere lokalisierte Brandausbruchstellen fest, teilte die Polizei mit.

Damit erhärtet sich der Verdacht der Parzellen-Besitzer: Hier hat jemand gezündelt. Folglich ermitteln die Beamten wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Wer das Feuer legte und warum, ist weiterhin unklar. Auch kann die Polizei den entstandenen Sachschaden derzeit noch nicht abschließend beziffern. Der Campingplatzbetreiber schätze den Schaden jedoch auf rund 360.000 Euro.