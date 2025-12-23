Nach Flammeninferno im Erzgebirge: War es Brandstiftung?
Geyer - Ein verheerendes Feuer zerstörte am vierten Advent mehrere Bungalows in Geyer (Erzgebirge). Nun waren Brandursachenermittler vor Ort.
Zusammen mit Brandmittel-Spürhunden untersuchten sie die Trümmerfläche von 100 mal 30 Metern. Dabei stellten die Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei mehrere lokalisierte Brandausbruchstellen fest, teilte die Polizei mit.
Damit erhärtet sich der Verdacht der Parzellen-Besitzer: Hier hat jemand gezündelt. Folglich ermitteln die Beamten wegen vorsätzlicher Brandstiftung.
Wer das Feuer legte und warum, ist weiterhin unklar. Auch kann die Polizei den entstandenen Sachschaden derzeit noch nicht abschließend beziffern. Der Campingplatzbetreiber schätze den Schaden jedoch auf rund 360.000 Euro.
Um den Brandopfern zu helfen, wurde eine Spendenaktion eingerichtet: "Viele Besitzer sind alt und hatten, wenn überhaupt, nur eine Versicherung gegen Einbruch", schreibt der Initiator. "Darum möchte ich gern den Betroffenen helfen mit der Hoffnung, dass sie sich somit ihren Ruhesitz wieder aufbauen können."
Alle Informationen zum Spendenaufruf findet Ihr unter: gofundme.com/f/grossbrand-am-greifenbachstauweiher.
Titelfoto: Robert Preuße