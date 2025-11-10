Nächtlicher Brand in Wuppertal: Sperrmüll setzt Haus in Flammen

In der Nacht zu Montag ist in Wuppertal ein Sperrmüllhaufen in Flammen aufgegangen und verursachte großen Schaden.

Von Alina Eultgem

Das Gebäude sah nach dem Löscheinsatz ziemlich verkohlt aus.
Das Gebäude sah nach dem Löscheinsatz ziemlich verkohlt aus.  © Christoph Petersen

Laut der Feuerwehr wurde der Alarm gegen 1 Uhr in der Nacht vor einem Mehrfamilienhaus in der Bartholomäusstraße ausgelöst.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer bereits auf die Fassade und geparkte Autos vor dem Gebäude übergegriffen.

Dank eines wachsamen Bewohners konnten einige Personen das Gebäude noch verlassen, bevor dichter Rauch den Fluchtweg blockierte.

Die restlichen Bewohner wurden im Innenhof gesammelt, bis sie sicher das Gebäude verlassen konnten.

Mitten in der Nacht fing vor einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal Sperrmüll Feuer.
Mitten in der Nacht fing vor einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal Sperrmüll Feuer.  © Christoph Petersen
Die Flammen griffen schnell auf geparkte Autos und die äußere Fassade des Hauses über.
Die Flammen griffen schnell auf geparkte Autos und die äußere Fassade des Hauses über.  © Christoph Petersen

Warum der Unrat Feuer fing, ist bislang unklar. Rund 35 Einsatzkräfte waren etwa anderthalb Stunden im Einsatz, um den Brand erfolgreich zu löschen.

Das Gebäude blieb bewohnbar und Verletzte gab es keine.

Titelfoto: Christoph Petersen

