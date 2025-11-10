Nächtlicher Brand in Wuppertal: Sperrmüll setzt Haus in Flammen

Wuppertal - In der Nacht zu Montag ist in Wuppertal ein Sperrmüllhaufen in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte mussten schnell handeln.

Das Gebäude sah nach dem Löscheinsatz ziemlich verkohlt aus. © Christoph Petersen

Laut der Feuerwehr wurde der Alarm gegen 1 Uhr in der Nacht vor einem Mehrfamilienhaus in der Bartholomäusstraße ausgelöst.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das Feuer bereits auf die Fassade und geparkte Autos vor dem Gebäude übergegriffen.

Dank eines wachsamen Bewohners konnten einige Personen das Gebäude noch verlassen, bevor dichter Rauch den Fluchtweg blockierte.

Die restlichen Bewohner wurden im Innenhof gesammelt, bis sie sicher das Gebäude verlassen konnten.