Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Peine: Flammen zerstören Einfamilienhaus vollständig

Peine - In der Ortschaft Blumenhagen im Landkreis Peine ( Niedersachsen ) ist am Freitagabend ein Einfamilienhaus vollständig abgebrannt. Zwei Familien mussten in Notunterkünfte gebracht werden.

Der Feuer griff von der Garage auf das Einfamilienhaus über. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Edemissen

Nach Angaben der Polizei Salzgitter wurde der Feuerwehr zunächst der Brand einer Garage gemeldet. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte der 54-jährige Eigentümer des Hauses noch, selbstständig das Feuer zu löschen.

"Hierbei verletzte er sich leicht", erklärte die Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte er jedoch nicht mehr verhindern.

Auch die Feuerwehrkräfte konnten nicht verhindern, dass das Einfamilienhaus vollständig abbrannte.

Durch starken Wind und die Rauchgasentwicklung wurden zudem zwei angrenzende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Diese wurden im weiteren Verlauf des Abends evakuiert.

"Die Anwohner der beiden Wohnungen, zwei Familien mit insgesamt neun Angehörigen, wurden zwischenzeitlich in einer Notunterkunft untergebracht", hieß es weiter. Sie konnten am späten Samstagvormittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Erst am Morgen konnten die Löscharbeiten beendet werden. Aktuell ist noch unklar, wie genau es zu dem Feuer kommen konnte. Die Polizei hat daher den Brandort beschlagnahmt und erste Ermittlungen eingeleitet.