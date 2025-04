Sieben Brände in einer Nacht! Stehen die Vorfälle in einem Zusammenhang?

Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Nur wenig später wurden die Einsatzkräfte nach Marienthal gerufen. Bereits in der Nacht zum Dienstag brannte hier ein Renault nieder . Ende März kam es hier ebenfalls zu mehreren Einsätzen in einer Nacht .

Kurz nach 3 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein Sperrmüllbrand gemeldet. Dort stand laut Polizeiangaben ein Teppich in Flammen.

Gegen 1.40 Uhr musste die Feuerwehr an den Neumarkt ausrücken. Dort brannte ein Mülleimer, der ebenfalls schnell gelöscht wurde. In beiden Fällen entstand kein Sachschaden.

Zum ersten Einsatz kam es bereits 19.50 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, brannte an der Max-Planck-Straße/Stauffenbergstraße in Eckersbach eine Wiese. Sie konnte schnell gelöscht werden und der Einsatz somit zügig wieder beendet werden.

Nachdem im März eine Papiermülltonne in der Julius-Seifert-Straße gebrannt hatte, musste die Feuerwehr dieses Mal eine brennende Hecke löschen. © Mike Müller

In diesem Fall stand in der Julius-Seifert-Straße eine Hecke im Vollbrand. Durch das Feuer wurden zwei danebenstehende Autos der Marken Hyundai und Mitsubishi stark beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf den neben der Hecke befindlichen Garagenkomplex konnte zum Glück verhindert werden.

Insgesamt entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Nur eine halbe Stunde später brannte eine Koniferenhecke nicht weit entfernt an der Marienthaler Höhe. Hier entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Bis 5.40 Uhr kehrte Ruhe ein. Doch in den frühen Morgenstunden brannte in Niederplanitz eine Restmülltonne in der Herbartstraße. Sachschaden: rund 250 Euro.

Am Vormittag musste die Feuerwehr dann ein letztes Mal ausrücken. In der Nähe des nächtlichen Brandortes an der Julius-Seifert-Straße mussten die Kameraden Glutnester in einer Hecke an der Marienthaler Straße löschen. Zum Brand kam es hier jedoch nicht.