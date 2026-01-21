Tragisch: Frau stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Am frühen Mittwochmorgen hat in Jülich eine Wohnung gebrannt. Für eine Frau ist jede Hilfe zu spät gekommen.

Von Alina Eultgem

Jülich - Am frühen Mittwochmorgen hat in Jülich im Kreis Düren eine Wohnung gebrannt. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät.

Nach dem Brand waren mehrere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar.
Nach dem Brand waren mehrere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar.  © Polizei Düren

Gegen 4.30 Uhr zog plötzlich starker Brandgeruch durch ein Mehrfamilienhaus in der Adenauerstraße. Eine Nachbarin hatte gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Kurz darauf waren Feuerwehr und Polizei unterwegs.

Wie die Beamten berichten, sei bei ihrer Ankunft bereits von außen dichter Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss gequollen. Darin fanden sie eine Bewohnerin, die bewusstlos war.

Die Frau wurde sofort nach draußen gebracht und in ein Krankenhaus in der Nähe gefahren. Dort starb sie kurze Zeit später.

Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt, standen aber sichtlich unter Schock. Mehrere Wohnungen sind durch das Feuer unbewohnbar geworden, der Schaden am Gebäude ist groß.

Warum es zu dem Brand gekommen ist, muss jetzt geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise darauf, dass jemand anderes für das Feuer verantwortlich gewesen sein könnte, gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Titelfoto: Polizei Düren

