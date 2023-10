05.10.2023 11:25 2.743 Vögel fallen Flammen zum Opfer: Riesen-Schaden bei Brand auf Dreiseitenhof!

Ein Brand hat in der Nacht zu Donnerstag in Zwenkau auf mehrere Gebäude übergegriffen und dabei hunderttausende Euro an Schaden verursacht.

Von Eric Mittmann

Zwenkau - Ein Brand hat in der Nacht zu Donnerstag in Zwenkau auf mehrere Gebäude eines Dreiseitenhofs übergegriffen und dabei hunderttausende Euro an Schaden verursacht. Bei einem Brand auf einem Dreiseitenhof in Zwenkau sind in der Nacht zu Donnerstag mehrere Gebäude zerstört worden. © 7aktuell.de | Eric Pannier Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 mitteilte, war der Brand auf der Zeitzer Straße gegen 1.40 Uhr bekannt geworden. Vonseiten der Polizei hieß es zunächst, dass das Feuer im Bereich gelagerter Reifen ausgebrochen sein und sich von dort in der Garage aufgebreitet sowie auf eine Scheune und einen Geräteschuppen übergegriffen haben soll. Diese Angaben wurden inzwischen jedoch korrigiert. "Aktuell lässt sich nicht genau sagen, wo das Feuer ausgebrochen ist", erklärte mittlerweile Polizeisprecherin Maxi Böckel. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, sollen bereits Teil des Gelasses in Vollbrand gestanden haben. Feuerwehreinsätze Großbrand in Industriegebiet: Wäschereihalle nicht begehbar "Eine Scheune beziehungsweise ein Geräteschuppen, ein Partyraum und ein großer Vogelkäfig brannten komplett aus", teilte die Polizei mit. "In dem Käfig befanden sich Vögel, welche nicht mehr gerettet werden konnten." Brand auf Dreiseitenhof in Zwenkau: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Das Feuer soll zunächst im Bereich von gelagerten Reifen ausgebrochen sein. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Die alarmierten Kräfte der Feuerwehren aus Zwenkau, Groitzsch, Pegau, Böhlen, Markkleeberg, Regis-Breitingen und Elster-Trebnitz waren bis zum Sonnenaufgang mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Mittels eines Baggers mussten schließlich noch Gebäudeteile eingerissen werden, um letzte Glutnester abzulöschen. Wie hoch der Schaden ausfiel, konnte zunächst nicht beziffert werden. "Wir schätzen jedoch, dass sich die Schadenssumme im sechsstelligen Bereich bewegen wird", so Graupner. Personen sollen bei dem Brand nicht verletzt worden sein. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus des Hofs konnte verhindert werden. Dieses sei weiterhin bewohnbar. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsätze in Stendal: Mehrere Fahrzeuge brennen vollständig aus! Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Original-Artikel vom 5. Oktober, 10.17 Uhr. Text aktualisiert um 11.25 Uhr.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier