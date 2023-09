Wohnhaus-Brand mit einem Toten in Bensheim: Großeinsatz der Feuerwehr

Bensheim - Feuer in der Nacht: Ein Brand in einem Wohnblock im südhessischen Bensheim endete tödlich - Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

In einem Wohnblock in Bensheim brach in der Nacht zu Sonntag ein Brand aus: Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

Der Brand brach gegen 2.11 Uhr in der Nacht zum heutigen Sonntag in der Wohnung eines mehrstöckigen Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Entich" aus, wie die Polizei mitteilte.

In dem Haus sind 65 Bewohner gemeldet, die Rettungskräfte rückten daher umgehend zu einem Großeinsatz aus.

Während der Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen in Bensheim machten Feuerwehrleute dann eine schreckliche Entdeckung: Auf einem Vordach des Wohnblocks wurde eine Person tot aufgefunden.

Die Polizei vermutet, dass diese "aus einer bisher noch nicht bekannten Wohnung des Mehrfamilienwohnhauses gesprungen oder gefallen" sein müsse, wie ein Sprecher erklärte.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen habe noch in den frühen Morgenstunden Ermittlungen hierzu aufgenommen.