Wohnhaus in Wolfenbüttel brennt: Eine Person vermisst

Wolfenbüttel - Ein Brand in einem Wohnhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel hat am Abend einen Gebäudeteil in Flammen gesetzt.

Wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte, werden aktuell 16 Personen aus den betroffenen Wohnhäusern betreut.

Auch das Technische Hilfswerk sei im Einsatz.

Die Einsatzkräfte seien weiter mit Löscharbeiten beschäftigt.

Eine Person wird vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte.

Anwohner hatten eine Detonation gehört und die Einsatzkräfte gegen 18.50 Uhr alarmiert.

Dichter Rauch war weithin sichtbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.