Wohnhaus in Wolfenbüttel brennt: Eine Person vermisst

Ein Wohnhaus steht in Flammen. Zuvor haben Anwohner eine Detonation gehört. 16 Menschen werden betreut, eine Person wird vermisst.

Von Arrien Pauls

Wolfenbüttel - Ein Brand in einem Wohnhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel hat am Abend einen Gebäudeteil in Flammen gesetzt.

Die Feuerwehr sucht eine Person, die eventuell noch im Inneren des brennenden Hauses ist. (Symbolfoto)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine Person wird vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte seien weiter mit Löscharbeiten beschäftigt.

Auch das Technische Hilfswerk sei im Einsatz.

Wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte, werden aktuell 16 Personen aus den betroffenen Wohnhäusern betreut.

Anwohner hatten eine Detonation gehört und die Einsatzkräfte gegen 18.50 Uhr alarmiert.

Dichter Rauch war weithin sichtbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

