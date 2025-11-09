Wohnhausbrand bei Kassel: Immenser Schaden, ein Mann in Klinik

Kassel/Espenau - Ein Wohnhaus wurde vollständig zerstört, der Bewohner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf mehr als 300.000 Euro geschätzt!

Am frühen Sonntagmorgen rückten zahlreiche Feuerwehrkräfte nach Espenau bei Kassel aus: Ein Wohnhaus stand in Flammen! (Symbolfoto) © dpa/Boris Rössler

Am frühen Sonntagmorgen brach der Brand in der Gemeinde Espenau nördlich von Kassel aus, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte.

Gegen 5.10 Uhr wurde der Alarm ausgelöst - Anwohner hatten den Wohnhausbrand bemerkt und "Hilfeschreie des Bewohners" gehört, wie ein Sprecher erklärte. Die Feuerwehr rückte sofort mit 35 Einsatzkräften nach Espenau-Mönchehof aus.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatte sich der Hausbewohner bereits eigenständig ins Freie gerettet. Sein Wohnhaus brannte lichterloh und war nicht mehr zu retten. Das Gebäude wurde vollständig zerstört.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnte erfolgreich verhindert werden.

Der Hausbewohner wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht, da der Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorlag. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 350.000 Euro geschätzt.