Zweimal in "Lost Place" gezündelt: Polizei schnappt junge Brandstifter

Döbeln - Jetzt konnte die Polizei zwei weitere mutmaßliche Brandstifter aus Döbeln ( Landkreis Mittelsachsen ) schnappen! Die beiden mutmaßlichen Täter (15, 20) legten zwei Brände in einem verlassenen Fabrikgebäude.

An gleich zwei Abenden musste die Feuerwehr zu dieser Industriebrache in Döbeln ausrücken. © EHL Media

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einer verlassenen Industriebrache in der Burgstraße gerufen. Dort hatten Zündler Müll im Eingangsbereich sowie im ersten Obergeschoss in Brand gesetzt.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen. Allerdings musste eine Polizistin wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Sie blieb jedoch dienstfähig.

Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Am späten Abend war der Einsatz beendet.

Doch exakt 24 Stunden später, am Donnerstagabend, meldete ein Anwohner erneut Feuer in der alten Industriebrache. Er bemerkte zudem, wie zwei Personen geflüchtet waren.

"Die Kameraden der Feuerwehr machten den Brandort wenig später in einem Sanitärbereich des Gebäudes ausfindig und löschten die Flammen zügig. Gebrannt hatte eine Trennwand", so ein Polizeisprecher. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.