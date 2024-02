07.02.2024 08:02 Mehrere Verletzte in Suhler Asyl-Unterkunft: Mann (21) in Gewahrsam!

In der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung sind in der vergangenen Nacht mehrere Bewohner verletzt worden. Ein 21-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen.

Von Carsten Jentzsch

Suhl - In der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung sind in der vergangenen Nacht mehrere Bewohner verletzt worden. Die Polizei war mit mehreren Kräften im Einsatz. © News5/Ittig Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen gegenüber TAG24 mitteilte, war eine entsprechende Meldung in der vergangenen Nacht gegen 23 Uhr bei der Polizei eingegangen. Den Angaben zufolge war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen. Bei einem Angriff seien auch Eisenstangen zum Einsatz gekommen, hieß es. Mindestens ein Täter soll nach aktuellen Erkenntnissen auch ein Messer mit sich geführt haben, das jedoch nicht eingesetzt worden sein soll. Drei Personen wurden den Angaben nach verletzt, jedoch lehnten sie eine Behandlung ab. Flüchtlinge Einzug von Flüchtlingen in Gera verzögert sich Bei dem Einsatz der Polizei war auch die Bereitschaftspolizei zur Unterstützung alarmiert worden. Kurz nach 2 Uhr kam es dann erneut zu einem Vorfall. Dabei wurde ein 43-Jähriger verletzt und zur Behandlung ins Klinikum gebracht. 21-Jähriger in Gewahrsam Ein 21-Jähriger, der bereits in die Auseinandersetzung zuvor involviert war, wurde "zur Unterbindung weiterer Straftaten" in Gewahrsam genommen, so die Sprecherin. Was genau sich bei dem zweiten Vorfall zugetragen hat, sei noch nicht abschließend geklärt, hieß es.

Titelfoto: News5/Ittig