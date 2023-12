Migranten landen am Strand in der Nähe von Hollywood-Stars

Malibu (USA) - Im kalifornischen Malibu - in Hollywood-Nähe - ist ein Boot mit mindestens 25 Migranten angekommen.

In Malibu, wo die Reichen und Schönen leben, sind mehrere Flüchtlinge angekommen. (Symbolbild) © Joan Mateu Parra/AP/dpa

Wie Fox News unter Berufung auf Aufnahmen von Überwachungskameras berichtet, ist am Donnerstag ein Boot voller Migranten in der Nähe der extravaganten Promi-Anwesen und Luxusimmobilien in Malibu gelandet.

In dem kurzen Video ist zu sehen, wie etwa 25 Personen aus einem Boot springen und in Richtung Land rennen. Das Boot wird im Wasser zurückgelassen.

Da die mondäne 10.000-Einwohner-Stadt mehr als 100 Meilen nördlich der Grenze liegt, ist es sehr ungewöhnlich, dass dort Migranten ankommen.

Auf Social Media brachten viele Nutzer ihre Schadenfreude zum Ausdruck. In Malibu und anderen Orten an der kalifornischen Küste leben viele linksliberale Stars wie Cher (77), Barbra Streisand (81) und Leonardo DiCaprio (49).

Viele Menschen werfen ihnen Doppelmoral vor, da sie stets für offene Grenzen werben, selbst aber nichts oder nur wenig zur Aufnahme von Geflüchteten beitragen würden.