ZDF-Politbarometer: Sollen Syrer möglichst schnell zurück in ihre Heimat?

Mainz - Sollen syrische Geflüchtete nach dem Ende des Bürgerkrieges in ihrem Land jetzt nach Hause zurückkehren müssen? Darüber ist man sich selbst innerhalb der Union uneins. Wie sehen dies die Menschen in Deutschland?

Außenminister Johann Wadephul (M., CDU) bei seinem Besuch in Syrien: Für ihn ist es wegen der Umstände vor Ort noch zu früh für eine große Rückkehr der Geflüchteten © Marcus Brandt/dpa

Das wurde unter anderem für das aktuelle ZDF-Politbarometer gefragt. Nur 15 Prozent der Wahlberechtigten sind demnach der Ansicht, dass jetzt alle aus Syrien Geflüchteten möglichst schnell zurückkehren sollen.

44 Prozent vertreten die Ansicht, dass nur diejenigen zurück nach Syrien müssen, die in Deutschland keine Arbeit haben. Und 37 Prozent meinen, man solle mit der Entscheidung darüber noch warten, bis sich die Lebensverhältnisse in dem vom Bürgerkrieg stark zerstörten Land wieder verbessert haben (Rest zu 100 Prozent antwortete hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").

Zudem zeichnete die Befragung zum aktuellen ZDF-Politbarometer ein trübes Bild hinsichtlich der Beurteilung der Bundesregierung.

Nur noch 38 Prozent der Befragten glauben, dass die schwarz-rote Koalition einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme in Deutschland beitragen kann.

Immerhin 58 Prozent bezweifeln dies, darunter auch 27 Prozent der Unionsanhänger und 41 Prozent der Anhänger der SPD.