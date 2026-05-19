Chaos in der Luft: Betrunkener Passagier rastet aus und beißt Flugbegleiter – lebenslanges Verbot

Melbourne/Australien - Ein Passagier wurde von einer Airline verbannt, nachdem er einen Flugbegleiter gebissen haben soll und sich während eines Fluges offenbar völlig danebenbenommen hatte.

Der alkoholisierte Mann im grünen T-Shirt benahm sich auf einem Flug völlig daneben – nun wurde er von weiteren Flügen mit der Airline ausgeschlossen. © Screenshot/Facebook/Mike Goldstein Comedy

Der kuriose Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag auf einem Flug der Airline "Qantas Airways".

Zuvor startete die Maschine planmäßig am Flughafen im australischen Melbourne und sollte eigentlich die US-Stadt Dallas ansteuern – musste aufgrund eines betrunkenen Gastes jedoch auf die französisch-polynesische Insel Tahiti umgeleitet werden.

Denn wie auf einem Facebook-Video zu sehen ist, kam eben dieser stark taumelnd aus der Toilette, begann direkt eine Diskussion mit einem der Flugbegleiter.

Das Crewmitglied versuchte lediglich, dem sichtlich alkoholisierten Passagier klarzumachen, dass er auf seine Wortwahl achten solle, da sich mehrere Kinder an Bord befinden.

"Sie benehmen sich unreif. Sie müssen sich benehmen, Sie befinden sich in einem Flugzeug", erklärte ihm der Steward. Doch der benebelte Mann verstand offenbar gar nichts, schaut wirr durch die Gegend und fragte den Flugbegleiter schließlich, ob er Cannabis rauche.