Chaos in der Luft: Betrunkener Passagier rastet aus und beißt Flugbegleiter – lebenslanges Verbot
Melbourne/Australien - Ein Passagier wurde von einer Airline verbannt, nachdem er einen Flugbegleiter gebissen haben soll und sich während eines Fluges offenbar völlig danebenbenommen hatte.
Der kuriose Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag auf einem Flug der Airline "Qantas Airways".
Zuvor startete die Maschine planmäßig am Flughafen im australischen Melbourne und sollte eigentlich die US-Stadt Dallas ansteuern – musste aufgrund eines betrunkenen Gastes jedoch auf die französisch-polynesische Insel Tahiti umgeleitet werden.
Denn wie auf einem Facebook-Video zu sehen ist, kam eben dieser stark taumelnd aus der Toilette, begann direkt eine Diskussion mit einem der Flugbegleiter.
Das Crewmitglied versuchte lediglich, dem sichtlich alkoholisierten Passagier klarzumachen, dass er auf seine Wortwahl achten solle, da sich mehrere Kinder an Bord befinden.
"Sie benehmen sich unreif. Sie müssen sich benehmen, Sie befinden sich in einem Flugzeug", erklärte ihm der Steward. Doch der benebelte Mann verstand offenbar gar nichts, schaut wirr durch die Gegend und fragte den Flugbegleiter schließlich, ob er Cannabis rauche.
"Qantas Airways"-Flug muss wegen eines alkoholisierten Mannes umgeleitet werden
Kurz darauf verlor der Betrunkene erneut das Gleichgewicht, taumelte weiter durch den Gang und fordert das Crewmitglied auf, sich zu "verpissen".
Anschließend wurde der Passagier zunehmend aggressiver gegenüber der Bordcrew und soll wenig später sowohl einen Reisenden als auch einen Flugbegleiter gebissen haben.
Daraufhin wurde der Flug nach Tahiti umgeleitet. Nach der Landung am Flughafen von Papeete warteten bereits Polizeibeamte auf ihn und nahmen den völlig betrunkenen Mann schließlich fest.
"Die Sicherheit unserer Kunden und Crew hat oberste Priorität. Wir tolerieren keinerlei störendes oder bedrohliches Verhalten auf unseren Flügen", erklärte ein Sprecher der Airline. Der Mann erhielt zudem ein Flugverbot bei "Qantas Airways".
Nachdem der Passagier aus dem Flugzeug gebracht worden war, wurde die Maschine erneut betankt und setzte ihre Reise fort. In Dallas kamen die Reisenden mit einigen Stunden Verspätung am Samstagmorgen an.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Mike Goldstein Comedy, Sebastian Kahnert/dpa