Condor-Flugzeuge starten wieder am Flughafen Leipzig: Kehrt die Airline jetzt zurück?
Von Lutz Brose
Schkeuditz - Beinah ungläubige Blicke in den blauen Himmel über Schkeuditz. Ein Airbus A320 der Condor Flugdienst GmbH dreht nördlich der großen Kreisstadt seine Runden und setzt dabei immer wieder kurz auf der nördlichen Runway des Leipzig-Halle-Airports auf und hebt gleich wieder ab.
Das löste bei einigen Beobachtern Freude aus und stimmte hoffnungsvoll.
Denn die Airline zog ihre dort stationierten Maschinen mit Beginn des Winterflugplanes 2025/26 vom Flughafen Leipzig/Halle komplett ab und schickte ihre Schwesterairline Marabu ins Rennen.
Kommt der beliebte Ferienflieger bald wieder nach Leipzig zurück?
Dazu teilte Johanna Tillmann von der Condor Flugdienst GmbH auf Anfrage am Dienstag Folgendes mit: "Condor hat heute im Rahmen eines planmäßigen Pilotentrainings mehrere Starts und Landungen mit einem Airbus A320 am Flughafen Leipzig/Halle (LEJ) absolviert."
Marabu fliegt seit Sommer 2025 von Schkeuditz
"Dies diente der Sicherstellung höchster Betriebssicherheit und Qualifikation unserer Crews. Condor stationiert nach aktuellem Stand keine eigenen Flugzeuge am Flughafen Leipzig/Halle", stellte sie klar.
"Flüge, die über die Condor-Webseite buchbar sind, werden in Zusammenarbeit mit der Schwesterairline Marabu durchgeführt, die sowohl in diesem Winter als auch im kommenden Sommer ab Leipzig/Halle operiert und Gäste zu den schönsten Urlaubszielen fliegt", hieß es in der offiziellen Antwort weiter.
Marabu hat sich mittlerweile am Standort "eingeflogen" und bedient weitestgehend die ehemaligen Condor-Ziele ab Leipzig/Halle.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose