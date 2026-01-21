Condor-Flugzeuge starten wieder am Flughafen Leipzig: Kehrt die Airline jetzt zurück?

Schkeuditz - Beinah ungläubige Blicke in den blauen Himmel über Schkeuditz. Ein Airbus A320 der Condor Flugdienst GmbH dreht nördlich der großen Kreisstadt seine Runden und setzt dabei immer wieder kurz auf der nördlichen Runway des Leipzig -Halle-Airports auf und hebt gleich wieder ab.

Seltener Anblick: Ein Condor-Flugzeug rollt über die Autobahnbrücke der A14 zum Rollfeld. © Lutz Brose

Das löste bei einigen Beobachtern Freude aus und stimmte hoffnungsvoll.

Denn die Airline zog ihre dort stationierten Maschinen mit Beginn des Winterflugplanes 2025/26 vom Flughafen Leipzig/Halle komplett ab und schickte ihre Schwesterairline Marabu ins Rennen.

Kommt der beliebte Ferienflieger bald wieder nach Leipzig zurück?

Dazu teilte Johanna Tillmann von der Condor Flugdienst GmbH auf Anfrage am Dienstag Folgendes mit: "Condor hat heute im Rahmen eines planmäßigen Pilotentrainings mehrere Starts und Landungen mit einem Airbus A320 am Flughafen Leipzig/Halle (LEJ) absolviert."