Anwohner schockiert: Flugzeug stürzt ab und verfehlt Häuser nur knapp

Pembroke Pines (Florida/USA) - Am Sonntag gegen 20.10 Uhr (Ortszeit) wäre es in einer Nachbarschaft im US-Bundesstaat Florida beinahe zur Katastrophe gekommen. Ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna Skymaster stürzte plötzlich vom Himmel und verfehlte die Wohnhäuser nur knapp.

Anwohner in der Nähe eilten den Verletzten im Flugzeug sofort zu Hilfe und versuchten sie zu befreien. © Screenshot/Facebook/Giovanna Hanley

Kameras von Anwohnern in Pembroke Pines fingen den dramatischen Moment ein: Das Flugzeug taumelt durch die Luft, streift einen Baum und kracht in einen Vorgarten - nur wenige Meter von den Häusern entfernt.

Laut dem People Magazin war die Maschine vom nahegelegenen Flughafen North Perry mit insgesamt vier Personen an Bord gestartet. Wie durch ein Wunder überlebten alle Insassen den Absturz.

"Was wie ein sehr lauter Auspuff klang, war in Wirklichkeit ein Flugzeugmotor, der von einem massiven Baum gestoppt wurde", so Giovanna Hanley, die zu Besuch bei ihren Eltern war, als das Unglück passierte.

Ihr Schwiegervater zögerte keine Sekunde und eilte den Flugzeuginsassen sofort zu Hilfe. Gemeinsam mit weiteren Nachbarn gelang es ihm die Scheibe des Flugzeugs einzuschlagen und sie aus dem Wrack zu ziehen. Die vier Verletzten wurden anschließend von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.