Flugzeugabsturz in Frankreich: Elf Menschen sterben auf dem Weg zum Fallschirmsprung

Tomblaine (Frankreich) - Tragödie im Nordosten Frankreichs ! In Tomblaine, einem Vorort der Stadt Nancy (rund 100.000 Einwohner), stürzte am Sonntag ein Kleinflugzeug ab. Elf Menschen kamen dabei ums Leben.

Pflegekräfte sollen mit der abgestürzten Maschine auf dem Weg zu ihrem ersten Fallschirmsprung gewesen sein. (Symbolfoto) © Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Laut L'Est Républicain ereignete sich der Absturz gegen 11 Uhr in der Nähe des örtlichen Flugplatzes Essay-lès-Nancy.

Bei dem Flieger soll es sich um eine in Deutschland registrierte Maschine vom Typ "Pilatus" handeln.

Für gewöhnlich werden Flugzeuge dieser Bauart gern zum Transport von Fallschirmspringern eingesetzt. So auch in diesem Fall.

Wie das Portal berichtet, sollen sich an Bord der Pilatus fünf Fluglehrer, fünf Flugschüler und ein erfahrener Pilot befunden haben. Die Maschine stürzte direkt nach dem Start ab, drei Personen sollen aus dem Flugzeug geschleudert worden sein.

Die Gruppe Fallschirmspringer hatte sich auf den Weg in die Luft gemacht, um einen Schnuppersprung zu absolvieren. François Pélissier, Präsident des Flugzentrums Grand Nancy Tomblaine sprach von einer "absoluten Tragödie" und bestätigte, dass einige der Opfer den Sprung geschenkt bekommen hatten.