Safari-Flug endet tödlich: Zwei Deutsche unter den Opfern

Kenia - Am Dienstag ist in der Region Kwale ein Flugzeug abgestürzt, bei dem auch zwei Deutsche ums Leben kamen!

Das Flugzeug war kurz nach dem Start abgestürzt. © Uncredited/AP/dpa

Wie Mombasa Air Safari mitteilte, befanden sich elf Personen an Bord der Maschine, von denen niemand den Absturz überlebte.

Nach ersten Informationen waren darunter acht Passagiere aus Ungarn, zwei Deutsche sowie der kenianische Pilot.

Das Flugzeug mit der Registrierungsnummer 5Y-CCA war laut der kenianischen Zivilluftfahrtbehörde (KCAA) am Morgen in Diani gestartet und auf dem Weg nach Kichwa Tembo im Masai-Mara-Nationalreservat, einem beliebten Touristenziel.

Der Absturz ereignete sich gegen 5.30 Uhr (Ortszeit) kurz nach dem Start, etwa 40 Kilometer außerhalb der Küstenstadt Mombasa.

Als sich das Unglück ereignete, soll starker Regen geherrscht haben - zudem lag dichter Nebel über der Gegend.