 11.901

Safari-Flug endet tödlich: Zwei Deutsche unter den Opfern

Am Dienstag ist ein Flugzeug in der Region Kwale in Kenia abgestürzt. Offenbar gehören zwei Deutsche zu den Opfern.

Von Isabel Klemt

Kenia - Am Dienstag ist in der Region Kwale ein Flugzeug abgestürzt, bei dem auch zwei Deutsche ums Leben kamen!

Das Flugzeug war kurz nach dem Start abgestürzt.
Das Flugzeug war kurz nach dem Start abgestürzt.  © Uncredited/AP/dpa

Wie Mombasa Air Safari mitteilte, befanden sich elf Personen an Bord der Maschine, von denen niemand den Absturz überlebte.

Nach ersten Informationen waren darunter acht Passagiere aus Ungarn, zwei Deutsche sowie der kenianische Pilot.

Das Flugzeug mit der Registrierungsnummer 5Y-CCA war laut der kenianischen Zivilluftfahrtbehörde (KCAA) am Morgen in Diani gestartet und auf dem Weg nach Kichwa Tembo im Masai-Mara-Nationalreservat, einem beliebten Touristenziel.

Flugzeug stürzt kurz nach Start ab und explodiert: Zwei Tote
Flugzeugunfall Flugzeug stürzt kurz nach Start ab und explodiert: Zwei Tote

Der Absturz ereignete sich gegen 5.30 Uhr (Ortszeit) kurz nach dem Start, etwa 40 Kilometer außerhalb der Küstenstadt Mombasa.

Als sich das Unglück ereignete, soll starker Regen geherrscht haben - zudem lag dichter Nebel über der Gegend.

Nach ersten Informationen befanden sich elf Personen an Bord der Maschine, von denen niemand den Absturz überlebte.
Nach ersten Informationen befanden sich elf Personen an Bord der Maschine, von denen niemand den Absturz überlebte.  © Uncredited/AP/dpa
Kenianische Beamte inspizieren die Absturzstelle des Flugzeugs.
Kenianische Beamte inspizieren die Absturzstelle des Flugzeugs.  © Uncredited/AP/dpa

Aufnahmen zeigen das Wrack in Flammen. Die genaue Ursache des Unglücks ist bislang unklar und wird noch untersucht.

Erstmeldung um 12.35 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.21 Uhr

Titelfoto: Uncredited/AP/dpa

Mehr zum Thema Flugzeugunfall: