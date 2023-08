Flugzeug stürzt auf Autobahn: Videos zeigen dramatische Szenen

Das Flugzeug zerschellte auf einer Autobahn. © Twitter/@ghaeman

Zehn Tote, davon zwei am Boden, das ist die traurige Bilanz des Unglücks.

Was bisher bekannt ist: Ein Businessjet vom Typ Beechcraft 390 Premier mit sechs Passagieren und zwei Piloten an Bord war am Donnerstag von der Insel Langkawi (Nordmalaysia) auf dem Weg nach Kuala Lumpur. Doch beim Landeanflug kam es offenbar an Bord der Maschine zu einem Zwischenfall.

Bilder und Videos zeigen, wie das Flugzeug herunterkommt. Wie ein Stein fällt die Beechcraft vom Himmel, stürzt genau auf eine Autobahn. Sofort bildet sich ein riesiger Feuerball. Eine enorme Rauchsäule steigt gen Himmel.

Die Menschen im Flugzeug hatten keine Chance - sie alle starben. Auch ein Taxifahrer und ein Motorradfahrer kamen ums Leben, berichtet "Free Malaysia Today".