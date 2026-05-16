Flugzeug stürzt über Wohngebiet in Rheinland-Pfalz ab: Zwei Tote

Rhein-Pfalz-Kreis/Limburgerhof - Ein Kleinflugzeug stürzte ab, für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät! Das Unglück ereignete sich am Samstag in dem Ort Limburgerhof.

Flugzeugabsturz in Limburgerhof: Die Polizei sperrte die Unglücksstelle weiträumig ab. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der Flugzeugabsturz ereignete sich gegen 11.30 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

Demnach krachte die Maschine auf ein Grundstück in der Max-Planck-Straße, einem Wohngebiet in der im Südosten von Rheinland-Pfalz gelegenen Gemeinde.

"Im größeren Umkreis der Absturzstelle liegen zahlreiche Trümmerteile verteilt", ergänzte ein Sprecher. Die beiden Insassen des Flugzeugs sind tot. "Hinweise auf verletzte Anwohner gibt es derzeit nicht", hieß es weiter.

Die Absturzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Für die von der Sperrung betroffenen Anwohner wurde eine Anlaufstelle im "Albert-Schweitzer-Haus" (Albert-Schweitzer-Straße 7a) in Limburgerhof eingerichtet.