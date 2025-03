Gedenken an Flug 4U9525: "Das eigene Kind zu verlieren, das ist unvorstellbar"

Trümmer der Germanwings-Maschine A320-211 in der Nähe von Le Vernet in den französischen Alpen. © Sebastien Nogier/EPA/dpa

Den Moment, als er den Eltern die furchtbare Gewissheit überbringen musste, wird Schulleiter Ulrich Wessel nie vergessen.

In einem Klassenzimmer des Gymnasiums in Haltern am See am Nordrand des Ruhrgebiets sitzen Mütter und Väter der Kinder, die auf dem Rückweg von einem Schüleraustausch in Spanien waren. Gebucht auf Flug 4U9525 von Barcelona nach Düsseldorf.

In den Nachrichten laufen längst in Endlosschleife die Bilder von einem zerschellten Flugzeug in den französischen Alpen. Und dann bringt die Passagierliste Gewissheit: Die 16 Schülerinnen und Schüler sowie ihre beiden Lehrerinnen waren an Bord. Niemand hat überlebt.

Als Wessel mit dieser Information in den Klassenraum zu den Eltern kommt, brechen Welten zusammen. Zehn Jahre ist das jetzt her. "Das Entsetzen war unvorstellbar", erinnert sich Wessel.

Der Absturz der Germanwings-Maschine am 24. März 2015 um 10.41 Uhr ist eine der größten Katastrophen in der europäischen Luftfahrtgeschichte. Natürlich wegen der vielen Opfer - 150 Menschen - aber auch wegen der Absturzursache.